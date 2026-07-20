Akcize na gorivo od danas do 26. jula biće smanjene 20 odsto

RTV pre 15 minuta  |  Tanjug
Akcize na gorivo od danas do 26. jula biće smanjene 20 odsto

BEOGRAD - U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20 odsto, objavljeno je u Službenom glasniku.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litaru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru. Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte za ukupno 10 odsto važila je do 19. jula.
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