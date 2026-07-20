Danas konstitutivna sednica Saveta REM-a, prva tačka dnevnog reda izbor predsednika

BEOGRAD - Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) biće održana danas, sa početkom u 11 časova.

Prva tačka dnevnog reda današnje sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Za predsednika Saveta REM-a tajno glasaju članovi Saveta kojih sada ima osam, među kojima su Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković, Snežana Miljković, kao i četiri člana koji su povukli svoje ostavke - Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić. Konstitutivna sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su četiri člana