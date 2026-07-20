Na području Južnobačkog okruga tokom vikenda 27 saobraćajnih nezgoda

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Na području Južnobačkog okruga tokom vikenda 27 saobraćajnih nezgoda

NOVI SAD - Na području Južnobačkog okruga, od 17. do 19. jula dogodilo se 27 saobraćajnih nezgoda u kojima je pet lica zadobilo teške, a šest lake telesne povrede.

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su dve osobe teže, a jedna je lakše povređena, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu. Tokom vikenda na području Južnobačkog okruga, policija je otkrila i sankcionisala ukupno 699 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 123 vozača i devet vozila, a zadržano je devet vozača, sedam zbog vožnje pod dejstvom alkohola
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