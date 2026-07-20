Na severu Srbije sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno s kišom

NOVI SAD - U Srbiji se danas na severu zemlje očekuje pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 17 do 22 stepena, a najviša od 27 do 33. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i malo svežije, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša oko 28. Prema prognozi za narednih sedam dana, do petka (24. jula) očekuje se promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali