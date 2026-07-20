NALED: Faktička eksproprijacija sve veći teret za lokalne budžete

ŠABAC - Sa tužbama zbog faktičke eksproprijacije suočilo se čak 84 odsto anketiranih gradova i opština, dok je polovina navela da su protiv njih najavljeni i novi postupci, pokazalo je istraživanje NALED-a, koje je predstavljeno na sednici Kluba gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Šapcu.

Istraživanje je pokazalo da iako su naknade koje je potrebno isplatiti vlasnicima često male, sudski i advokatski troškovi mogu da dostignu i 500.000 dinara po postupku, što predstavlja sve veće opterećenje za lokalne budžete i otežava njihovo efikasno planiranje, navodi se u saopštenju. Rezultati ankete, u kojoj su učestvovale 32 lokalne samouprave ili gotovo četvrtina svih gradova i opština u zemlji, pokazali su da je najčešće reč o zemljištu preko koga su seoski