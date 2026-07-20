Severna Makedonija: U Gostivaru proglašena epidemija gastroenteritisa, obolelo više od 1.400 ljudi

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Severna Makedonija: U Gostivaru proglašena epidemija gastroenteritisa, obolelo više od 1.400 ljudi

GOSTIVAR - Zdravstvene vlasti Severne Makedonije proglasile su epidemiju gastroenteritisa na području opštine Gostivar nakon što je premašen nedeljni prag obolelih, dok je u poslednja 24 časa najveći broj građana do sada zatražio medicinsku pomoć u gradskoj bolnici "Ferid Murad".

Epidemiološko odeljenje Centra za javno zdravlje Tetovo, jedinica u Gostivaru, prijavilo je epidemiju na teritoriji opštine zbog povećanog broja obolelih od gastroenteritisa, navodi Telma. "Zbog povećanog broja obolelih od gastroenteritisa i prekoračenja nedeljnog limita, prijavljujemo epidemiju na području opštine Gostivar. Poslednjih nekoliko dana beležimo povećanje broja obolelih", izjavila je u nedelju epidemiološkinja Zorica Zafirovska iz gostivarskog
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