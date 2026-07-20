Treći dan Festivala evropskog filma Palić u znaku Helene Vitman i glavnog takmičarskog programa

RTV pre 1 sat  |  RTV
Treći dan Festivala evropskog filma Palić u znaku Helene Vitman i glavnog takmičarskog programa

PALIĆ - Trećeg festivalskog dana, u ponedeljak, 20. jula, na Festivalu evropskog filma Palić publiku očekuju projekcije u svim festivalskim selekcijama, uručenje nagrade „Underground Spirit" nemačkoj rediteljki Heleni Vitman, kao i promocija monografije posvećene glumici Gordani Đurđević Dimić.

Na Letnjoj pozornici na Paliću, u okviru Glavnog takmičarskog programa, od 21 čas biće prikazan film „Nesrećna majka" rediteljke Zuzane Hajnrih (Nemačka), dok će od 23 časa publika moći da pogleda estonski film „Mo Papa" rediteljke Eve Megi. Pre projekcije filmova, nemačkoj rediteljki Heleni Vitman biće uručena nagrada „Underground Spirit" Festivala evropskog filma Palić. Film „Nesrećna majka" prati ženu zarobljenu u svakodnevici sa partnerom Petrom Panom i
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