Ukrajina lansirala više od 400 dronova prema Moskvi tokom noći

MOSKVA - Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema Moskvi tokom noći, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin.

On je objavio na platformi Maks da su većinu tih dronova neutralisale ruske snage protivvazdušne odbrane na udaljenim prilazima Moskvi, a da je 85 bespilotnih letelica uništeno dok su se približavale Moskvi, preneo je TAŠ. Agencija navodi da je pokušaj napada ukrajinskim dronovima na Moskvu tokom protekle noći bio jedan od najvećih od početka rata u Ukrajini. Ranije je objavljeno da je najveći pokušaj napada na Moskvu zabeležen u noći između 6. jula i 7. jula ove