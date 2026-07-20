Vremeplov: Potpisana "Krfska deklaracija" kojom se tražilo stvaranje Kraljevine SHS

NOVI SAD - Na današnji dan1917 - Srpska vlada čiji je prvi ministar tada bio Nikola Pašić i Jugoslavenski odbor hrvatskog političara Ante Trumbića potpisali su na grčkom ostrvu Krf "Krfsku deklaraciju", kojom su južnoslovenski narodi u Austrougarskoj zatražili ujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom u zajedničku državu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca s dinastijom Karađorđević na čelu.

Danas je ponedeljak, 20. jul, 201. dan 2026. Do kraja godine ima 164 dana. 1304 - Rođen je italijanski pisac Frančesko Petrarka, najznačajniji prethodnik renesanse. U francuskom gradu Avinjon, gde je dugo živeo, sreo je lepu Lauru kojoj je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao "Kanconijer". U tom intimnom dnevniku pesnički je oblikovao svoja najtananija osećanja. Snažno je uticao na italijansku i svetsku književnost, uključujući dubrovačku