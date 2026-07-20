Istražitelji iz SAD-a prikupljaju iskaze bivših logoraša u Derventi

Slobodna Evropa pre 1 sat
Istražitelji iz SAD-a prikupljaju iskaze bivših logoraša u Derventi

Grupa američkih istražitelja u ponedjeljak, 20. jula, je u Derventi počela saslušavati bivše logoraše koji su tokom rata bili zatočeni u logorima Rabić i Dom JNA, potvrdilo je Udruženje logoraša Derventa.

Prema informacijama Radio-televizije Republike Srpske (RTRS), pet američkih istražitelja će narednih dana, uz posredovanje Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u Osnovnom sudu u Derventi uzeti iskaze osam bivših logoraša. Radio Slobodna Evropa (RSE) zatražio je komentar od američkog Ministarstva pravde, koje nije željelo potvrditi niti negirati da vodi istragu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, SIPA-i i Ambasada SAD-a u BiH nisu odgovorili na upit RSE o
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