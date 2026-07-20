Fifa će pokrenuti istragu o ponašanju fudbalera Argentine po završetku finala SP

Serbian News Media pre 17 minuta
Fifa će pokrenuti istragu o ponašanju fudbalera Argentine po završetku finala SP

Međunarodna fudbalska federacija ( Fifa) pokrenuće istragu o ponašanju igrača Argentine po završetku finala Svetskog prvenstva, preneli su danas britanski mediji.

Argentina je u nedelju uveče izgubila u finalu Svetskog prvenstva od Španije posle produžetaka 0:1 i nije uspela da odbrani titulu. Leandro Paredes dobio je crveni karton zbog nasilničkog ponašanja pošto je po završetku utakmice uhvatio i odgurnuo nekoliko igrača Španije, među kojima su bili Erik Garsija i Gavi. Njegov saigrač Nauel Molina udario je Rodrija dok je vezista Mančester sitija slavio osvajanje titule svetskog prvaka. Pomoćni trener Argentine Roberto
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