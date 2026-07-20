Rusi napali Ukrajinu sa 94 drona, ukrajinci oborili 81

Ruska vojska je protekle noći napala Ukrajinu sa dve rakete i 94 drona, dok je ukrajinska vojska oborila 81 dron, saopštile su danas ukrajinske vazduhoplovne snage na Telegramu. „Zabeleženi su napadi raketa i devet jurišnih dronova na devet lokacija“, naveo je isti izvor.

Tokom proteklih 24 sata zabeleženo je 235 sukoba između ruske i ukrajinske vojske, saopštio je sa svoje strane Generalštab Ukrajinskih odbrambenih snaga. Dodaje se da je u nedelju bilo odigralo 235 sukoba između ruske i ukrajinske vojske. Glavne borbe su bile u oblasti Slavjanska, gde su Rusi pokrenuli 27 napada. Na Kostjantinovskom frontu ukrajinski vojnici su odbili 24 napada, dok su na Pokrovskom frontu ukrajinske odbrambene snage zaustavile 30 ruskih napada,