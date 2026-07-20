Stefanović (SSP): Stranka se sprema za okupljanje proevrpskih organizacija i odbranu volje građana

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović izjavio je danas da aktivnosti stranke idu u pravcu odbrane izbornih rezultata i volje građana, kao i na okupljanju partija i organizacija koje imaju „proevropski predznak“.

Stefanović je ocenio da Srbija ne može napredovati ka Evropskoj uniji (EU) sa aktuelnom vlašću, nakon što Srbija nije otvorila klaster tri u pregovorima za članstvo u EU. „Tužno je da nas je Vučićeva vlast dovela do toga da budemo najgori u Evropi i da sa setom gledamo u leđa onim državama kojima smo nekad bili predvodnik u procesu ulaska u Evropsku uniju. Otvaranje Klastera 3 Srbiji je moguće i potrebno ako se ispune svi kriterijumi, kao i za sve druge države u