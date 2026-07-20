U Derventu stigi američkki tužioci, ispituju zločine nad Srbima u ratnim logorima

U Derventu, u Republici Srpskoj (RS), danas je stigla grupa američkih tužilaca, koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije, prenela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

Oni će, kako se navodi, zajedno sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA) uzeti izjave od logoraša koji su bili zatočeni u tim logorima. Dodaje se da je danas planirano da budu saslušana dva logoraša. RTRS navodi da se prikupljaju podaci o osobama nastanjenim u Americi, koje su činile zločine u Derventi tokom 1992. godine. Ovo je prvi put da američki istražioci i tužioci dolaze u Derventu da prikupe svedočenja o stradanju Srba.