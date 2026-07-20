Ibrahimović o haosu u finalu: Udario bih ga glavom i dobio crveni

Sport klub pre 24 minuta  |  Autor: Vladimir Todorović
Ibrahimović o haosu u finalu: Udario bih ga glavom i dobio crveni

Jedan od najuzbudljivijih trenutaka dogodio se posle velikog finala Mundijala u kojem je Španija savladala Argentinu rezultatom 1:0.

Odmah po završetku utakmice, među igračima je izbio veliki sukob. Argentinski vezista Leandro Paredes našao se u središtu tog haosa. Ušao je u fizički sukob sa Erikom Garsijom, a u incident se umešao i Gavi. Paredes je uhvatio španskog igrača za vrat, a zatim odgurnuo i Gavija. Situacija je brzo eskalirala, a u komešanje se uključio veliki broj igrača i članova stručnih štabova. Selektor Argentine Lionel Skaloni pokušao je da smiri svoje igrače, ali je slovenački
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