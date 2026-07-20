Vučić objavio moguć redosled poteza za predstojeće parlamentarne i predsedničke izbore

Vučić objavio moguć redosled poteza za predstojeće parlamentarne i predsedničke izbore
Sputnik pre 8 sati
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će verovatno prvo Vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će on da raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će još nekoliko dana, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku.
"Postoji opcija da podnesemo ja i vlada ostavku i za dva dana Skupština da me izabere za predsednika vlade, ako imam većinu u Skupštini, ali za mene to nije opcija. Kada budem, i ako budem tražio glas od naroda za tu funkciju, tek kada dobijem glas od naroda za tu funkciju mogu to eventualno da postanem. Dakle, iako je to sve po zakonu, iako je potpuno legalno i legitimno, ja to neću da učinim", rekao je Vučić novinarima posle obilaska Regionalnog trening centra