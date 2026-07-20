Ako ispadne iz LŠ, Zvezda u Ligi Evrope ide u Gruziju ili Slovačku

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs
Ako ispadne iz LŠ, Zvezda u Ligi Evrope ide u Gruziju ili Slovačku

Ukoliko Crvena zvezda ispadne od Larna u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, preseliće se u 3. kolo kvalifikacija za Ligu Evrope - gde je čeka put u Gruziju ili Slovačku.

Naime, poraženi iz dvomeča Larn/Crvena zvezda igraće protiv poraženog iz duela Iberija - Slovan. Zvezda je favorit protiv Larna, u to nema sumnje, te niko na Marakani ne očekuje da će u ovom stadijumu kvalifikacija ići rang niže. Međutim, ukoliko se to desi, crveno-beli će najpre biti domaćini 6. avgusta. Revanš je sedam dana kasnije. Ono što je definitivno u fokusu za Zvezdu kada je u pitanju današnji žreb jeste potencijalni rival u 3. kolu kvalifikacija za Ligu
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