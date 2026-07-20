Čekali da podignu pehar, Tramp nije želeo da se pomeri, o potezu kapitena Španije priča ceo svet

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs
Čekali da podignu pehar, Tramp nije želeo da se pomeri, o potezu kapitena Španije priča ceo svet

Nakon Evropskog prvenstva, fudbalska reprezentacija Španije podigla je trofej Mundijala i postala šampion sveta posle pobede protiv Argentine 1:0.

Nije loše dodati i da je "crvena furija" i aktuelni olimpijski šampion, iako je to drugorazredno takmičenje u fudbalu. Nakon duela usledio je momenat koji je novi svetski prvak čekao, a to je dodela priznanja i nagrada. Serhio Ramos je izneo trofej, a prilikom izlaska na teren predsednik SAD Donald Tramp i predsednik FIFA Đani Infantino dobili su gromoglasne zvižduke. Nakon što je čuvena "boginja" iz ruku Infantina predata u ruke kapitena Španije Rodrija, usledila
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