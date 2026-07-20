Da li će Fejsbuk i Instagram plaćati više? Francuska traži fer uslove za domaće izdavače

Francuski regulator naložio je danas kompaniji Meta da ponovo pokrene pregovore sa francuskim izdavačima medija o plaćanju naknada za korišćenje novinskog sadržaja na svojim platformama, ocenivši da je američka kompanija ozbiljno ugrozila prava izdavača.

Regulator je ocenio da je Meta, vlasnik platformi Fejsbuk, Instagram i Vocap, nanela "ozbiljnu štetu" izdavačima time što nije adekvatno plaćala naknade za korišćenje njihovog sadržaja, prenosi Figaro. Francuska institucija navela je i da bi takvo ponašanje moglo predstavljati zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu. Prema odluci regulatora, Meta mora da nastavi pregovore sa francuskim medijskim grupama na osnovu transparentnih, objektivnih i nediskriminatornih