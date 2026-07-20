Jordanska vojska oborila tri iranske rakete: Šta znači crvena linija za bezbednost građana?

Ministarstvo spoljnih poslova Jordana pozvalo je otpravnika poslova ambasade Irana u Amanu i uručilo mu protest zbog, kako je navedeno, nastavka "brutalnih napada" na tu zemlju, zatraživši njihov hitan prekid.

U saopštenju jordanskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da je iranskom diplomati preneta jasna poruka Teheranu da odmah obustavi napade na Kraljevinu Jordan, prenela je Al Džazira. Jordan je, kako se dodaje, zatražio i prekid "neprihvatljivih provokativnih izjava". "Bezbednost Jordana i zaštita njegovih građana predstavljaju crvenu liniju koja ne sme da se ugrozi", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova te zemlje. Jordanska vojska saopštila je