Kupujete preko interneta? Sve je počelo iz jedne garaže i čoveka koji je prodavao samo knjige!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis
Kupujete preko interneta? Sve je počelo iz jedne garaže i čoveka koji je prodavao samo knjige!

Danas je dovoljno nekoliko sekundi da naručimo telefon, knjigu, patike ili kućni aparat i sačekamo da paket stigne na kućnu adresu.

Kupovina preko interneta postala je deo svakodnevice miliona ljudi širom sveta, ali malo ko zna da je sve počelo od jedne male internet knjižare pokrenute pre tačno 31 godinu. Dana 15. jula 1995. godine, Džef Bezos otvorio je Amazon kao onlajn prodavnicu knjiga. Poslovao je iz iznajmljene kuće u Sijetlu, gde su prve porudžbine pakovane na improvizovanim stolovima napravljenim od običnih vrata postavljenih na drvene nosače. Ono što je tada delovalo kao neobičan
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