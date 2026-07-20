Mundruco: Film je za mene potraga za novim teritorijama

Telegraf pre 30 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Mundruco: Film je za mene potraga za novim teritorijama

Mađarski reditelj Kornel Mundruco izjavio je da je nagrada “Aleksandar Lifka“, koju je dobio za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji u kategoriji inostranih stvaralaca, za njega podsticaj da nastavi da istražuje nove aspekte i teritorije sedme umetnosti.

Mundruco je rekao da je sa Festivalom evropskog filma Palić povezan još od početka svoje karijere i da je festival za njega predstavljao „vrata ka Srbiji i susednim zemljama“. „Mi smo nekako odrasli zajedno. Moj drugi film bio je film koji je producirao Miša Mogorović, a Nikolaj Nikitin i on vode ovaj festival još odavno, tako da su svi moji filmovi bili ovde, kao i ja. Bio sam ovde dosta puta i uvek sam bio srećan da prikažem svoje filmove srpskoj publici“, rekao
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