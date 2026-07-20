"Neću da mi se smeje narod": Otac Milice Todorović doživeo neprijatnost na moru, majka pevačice sve snimila

Telegraf pre 42 minuta  |  Telegraf.rs
"Neću da mi se smeje narod": Otac Milice Todorović doživeo neprijatnost na moru, majka pevačice sve snimila

Otac pevačice Milice Todorović, Milan Todorović, doživeo je neprijatnost tokom odmora, a detalje ovog događaja podelila je njegova supruga Jasmina na društvenim mrežama.

Jasmina je snimila supruga na plaži, dok je on objašnjavao šta mu se dogodilo. Milan je otkrio da ga je tokom kupanja ujela meduza, nakon čega je osećao neprijatan bol koji se širio kroz ruku. - Sve osećam preko cele ruke, do pola leđa - govorio je Miličin tata, pokazujući gde ga je ujela meduza. Kako je ispričao, ljudi su mu savetovali da povređeno mesto tretira peskom, ali mu se ta ideja nije dopala. - Gde ću da se valjam u pesku, neću da mi se smeje narod -
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