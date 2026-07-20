Netanjahuov kabinet optužuje Mamdanija za skretanje pažnje: Da li je hapšenje uopšte moguće?

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kritikovao je gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija nakon njegove najave da razmatra mogućnosti hapšenja izraelskog premijera ukoliko on doputuje u taj grad, ocenivši da Mamdani time pokušava da skrene pažnju javnosti sa, kako tvrde, navodnih neuspeha svoje politike. "Međunarodni krivični sud je marionetski sud koji nema nadležnost nad Amerikancima ili Izraelcima“, saopštio je kabinet premijera, preneo je Tajms