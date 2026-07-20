Rubljov osvojio titulu posle 17 meseci, neprijatno iznenađenje u gradu gde stanuje Novak Đoković

Ruski teniser Andrej Rubljov osvojio je titulu na ATP turniru u švedskom gradu Boštadu pošto je u finalu savladao Lućana Darderija iz Italije rezultatom 2:0 (6:4, 6:3) za sat i 18 minuta.

Turnir iz serije 250 igran je na šljaci, a Rubljov je, zahvaljujući osvajanju pehara, zaradio 93.175 evra. Darderiju će na račun leći 54.360 evra. Rubljov je osvojio 18. titulu u karijeri, prvu od februara prošle godine. Ranije tokom dana do titule je došao i Stefanos Cicipas u Gštadu, a tokom večeri smo dobili i novu šampionku WTA 250 turnira u Atini. U gradu u kom sada stanuje i Novak Đoković, u sjajnom meču Čehinja Barbora Krejčikova bila je bolja od domaće