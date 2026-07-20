Toplotni talas danas i sutra dostiže vrhunac u Grčkoj: Temperature idu do 43 stepena, a onda sledi nevreme

Grčku u narednih 48 sati očekuje vrhunac snažnog toplotnog talasa, a lokalno će temperature dostići čak 42 do 43 stepena Celzijusa, upozorio je meteorolog portala Protothema Džordž Katrafilijas.

Prema njegovoj prognozi, u ponedeljak, 20. jula, najviše temperature očekuju se u Etoloakarnaniji, gde će živa u termometru dostići 42 stepena. U Tesaliji se prognozira do 41 stepen, dok će u centralnoj Makedoniji i na Peloponezu temperatura tokom popodneva dostići oko 40 stepeni. Duvaće severni i severozapadni vetar. Na Jonskom moru vetar će biti slab, dok će u centralnom i jugoistočnom delu Egejskog mora lokalno dostizati jačinu od šest bofora. Za oblast Atike