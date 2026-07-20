Veliki uspeh učenika Matematičke gimnazije na matematičkoj olimpijadi u Šangaju

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Veliki uspeh učenika Matematičke gimnazije na matematičkoj olimpijadi u Šangaju
Na 67. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi (IMO), koja se održava od 10. do 21. jula u Šangaju, u Narodnoj Republici Kini, IMO tim Republike Srbije ostvario je veoma zapažen rezultat - jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje, saopšteno je iz Matematičke gimnazije. Međunarodna matematička olimpijada predstavlja najprestižnije svetsko matematičko takmičenje za učenike mlađe od 20 godina, ističe se u saopštenju. IMO tim Srbije činili su učenici Matematičke
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