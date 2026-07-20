Vozila se probijaju kroz padavine, duva snažan vetar: Jako nevreme u Srbiji poremetilo saobraćaj

Telegraf pre 34 minuta  |  Telegraf.rs
Vozila se probijaju kroz padavine, duva snažan vetar: Jako nevreme u Srbiji poremetilo saobraćaj

Jako nevreme praćeno gradom pogodilo je danas Pešter.

Kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, padao je grad veličine klikera, dok je duvao snažan vetar. Republički hidrometereološki zavod Srbije ( RHMZ) je prethodno izdao hitno upozorenje za Zlatiborski okrug, u kojem se navodi da se očekuju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom. Iste takve vremenske nepogode očekuju se i sutra (21.07.), i to posle podne i uveče na područјu zapadne, јugozapadne i јužne Srbiјe.
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