Plan za nove rudnike u Boru i Zaječaru predviđa i moguće raseljavanje stanovništva

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije oglasila je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja, kojim se planira dalji razvoj rudarske proizvodnje na području Borskog i Zaječarskog okruga.

Dodajte Trender.media kao preferirani izvor i vidite naše vesti na vrhu Google pretrage. Dokument, koji će biti na javnom uvidu do 3. avgusta, predviđa izgradnju novog rudnika, nove topionice, prateće infrastrukture, ali i uspostavljanje zona u kojima bi, ukoliko stručne analize pokažu da nije moguće obezbediti bezbedne uslove za život, moglo doći do preseljenja stanovništva, piše eKapija. Plan, čiji je naručilac kompanija Serbia Zijin Copper, obuhvata oko 126 km2