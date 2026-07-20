Plan za nove rudnike u Boru i Zaječaru predviđa i moguće raseljavanje stanovništva

Trender pre 3 sata
Plan za nove rudnike u Boru i Zaječaru predviđa i moguće raseljavanje stanovništva

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije oglasila je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja, kojim se planira dalji razvoj rudarske proizvodnje na području Borskog i Zaječarskog okruga.

Dodajte Trender.media kao preferirani izvor i vidite naše vesti na vrhu Google pretrage. Dokument, koji će biti na javnom uvidu do 3. avgusta, predviđa izgradnju novog rudnika, nove topionice, prateće infrastrukture, ali i uspostavljanje zona u kojima bi, ukoliko stručne analize pokažu da nije moguće obezbediti bezbedne uslove za život, moglo doći do preseljenja stanovništva, piše eKapija. Plan, čiji je naručilac kompanija Serbia Zijin Copper, obuhvata oko 126 km2
Otvori na trender.media

Povezane vesti »

Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Radar pre 1 sat
Novi rudnik, topionica van grada i moguće preseljenje stanovništva. Evo šta donosi plan za rudarski kompleks kod Bora i…

Novi rudnik, topionica van grada i moguće preseljenje stanovništva. Evo šta donosi plan za rudarski kompleks kod Bora i Zaječara

Ist media pre 2 sata
Šta donosi plan za rudarski kompleks kod Bora i Zaječara? Novi rudnik, topionica van grada i moguće preseljenje stanovništva.…

Šta donosi plan za rudarski kompleks kod Bora i Zaječara? Novi rudnik, topionica van grada i moguće preseljenje stanovništva.

Ist media pre 3 sata
Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

N1 Info pre 4 sati
Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Danas pre 6 sati
Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Nedeljnik pre 6 sati
Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BorGoogleGuglZaječar

Ekonomija, najnovije vesti »

Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Jako nevreme sa gradom kod Prijepolja, velika šteta na usevima i voćnjacima

Danas pre 4 sati
Tramp preti Iranu teškom odmazdom ako još koji američki vojnik pogine

Tramp preti Iranu teškom odmazdom ako još koji američki vojnik pogine

N1 Info pre 10 minuta
Ekonomista Kelić za Insajder: Zaduživanje pokazuje pritiske na budžet, taj novac bi trebalo usmeravati u razvojne investicije…

Ekonomista Kelić za Insajder: Zaduživanje pokazuje pritiske na budžet, taj novac bi trebalo usmeravati u razvojne investicije

Insajder pre 1 sat
Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

Radar pre 1 sat
Da li će Netanjahu biti uhapšen u SAD? Nakon pretnje gradonačelnika Njujorka, hitno se oglasio Donald Tramp i poslao jaku…

Da li će Netanjahu biti uhapšen u SAD? Nakon pretnje gradonačelnika Njujorka, hitno se oglasio Donald Tramp i poslao jaku poruku

Kurir pre 1 sat