Britanija dobila novog premijera: Evo ko je nasledio Kira Starmera (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Britanija dobila novog premijera: Evo ko je nasledio Kira Starmera (foto)

NOVI lider laburističke partije Endi Bernam je novi britanski premijer.

Foto: Tanjug/Aaron Chown/Pool Photo via AP Bernam je u petak postao lider vladajuće britanske, centristički orijentisane Laburističke partije, nakon što je Starmer podneo ostavku - čime je postao najkraće služeći laburistički premijer u istoriji - usled pritiska unutar stranke i pada podrške u anketama. Nakon što je sada već bivši premijer Kir Starmer održao oproštajni govor, Bernama je primio kralj Čarls, koji mu je potom poverio zadatak sastavljanja nove vlade. -
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