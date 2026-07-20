Britanija dobila novog premijera: Evo ko je nasledio Kira Starmera (foto)

NOVI lider laburističke partije Endi Bernam je novi britanski premijer.

Foto: Tanjug/Aaron Chown/Pool Photo via AP Bernam je u petak postao lider vladajuće britanske, centristički orijentisane Laburističke partije, nakon što je Starmer podneo ostavku - čime je postao najkraće služeći laburistički premijer u istoriji - usled pritiska unutar stranke i pada podrške u anketama. Nakon što je sada već bivši premijer Kir Starmer održao oproštajni govor, Bernama je primio kralj Čarls, koji mu je potom poverio zadatak sastavljanja nove vlade. -