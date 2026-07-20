Proteklog vikenda u Zrenjaninu 5 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe povređene, sankcionisana 332 prekršaja! Policija

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 332 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 15 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola.

Policija je na području Zrenjanina zadržala pedesetsedmogodišnjeg i šezdesetogodišnjeg vozača bicikla koji su vozili sa 2,54, odnosno 1,89 promila alkohola u organizmu. Takođe, zadržani su i četrdesetsedmogodišnji vozač „folksvagena“ sa 1,85 promila alkohola u organizmu, dvadesetdvogodišnjeg vozača „pežoa“ sa 1,51 promil i četrdesetdvogodišnjeg vozača, takođe, „folksvagena“ sa 1,42 promila alkohola, kao i dvadesetogodišnjeg vozača bicikla na električni pogon pod