Rusija izvela jedan od najžešćih napada balističkim raketama na Kijev

Eksplozije su tokom noći odjekivale širom Kijeva nakon što je Rusija pokrenula masovni vazdušni napad. Pogođene su stambene zgrade, studentski dom i druga civilna infrastruktura. Ukrajinske vlasti govore o jednom od najvećih raketnih udara od početka rata

Rusija je tokom noći izvela jedan od najvećih balističkih raketnih napada na Kijev od početka invazije na Ukrajinu, saopštile su ukrajinske vlasti. Glavna meta masovnog kombinovanog udara, u kojem su korišćene balističke rakete i dronovi, bila je prestonica, dok su eksplozije odjekivale satima širom grada. Prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Rusija je lansirala više od 40 projektila različitih tipova, od kojih je većina bila usmerena ka