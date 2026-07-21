Drama na putu Vranje-Niš: Kamion udario vozača Hitne pomoći, doktorka spasavala dete

B92 pre 42 minuta
Drama na putu Vranje-Niš: Kamion udario vozača Hitne pomoći, doktorka spasavala dete

Teretni kamion naleteo je na vozača Hitne pomoći na putu od Vranja do Niša nakon što mu se pokvarilo vozilo, usled čega je zadobio teške telesne povrede.

Na licu mesta zatekla se doktorka koja je zbrinula dete koje se nalazilo u vozilu Hitne pomoći i prevezla ga u bolnicu, navodi se u saopštenju Zdravstvenog centra Vranje. Precizira se da se u vozilo prevozilo dete iz Zdravstvenog centra Vranje ka Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Tokom vožnje došlo je do kvara na elektroinstalaciji vozila, zbog čega je vozač, postupajući u skladu sa pravilima struke i vodeći računa o bezbednosti pacijenta i medicinske ekipe,
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