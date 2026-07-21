Drama u Grčkoj: Muškarac nožem napao turiste na poznatoj turističkoj destinaciji FOTO/VIDEO

Muškarac je nožem povredio dvoje američkih turista kod južnog ulaza u arheološki prostor Akropolja u Atini, nakon čega je uhapšen, saopštila je grčka policija.

Incident se dogodio oko 8.03 časova, nakon prijave da muškarac nožem preti prolaznicima u blizini Muzeja Akropolja i biletarnica, prenosi Katimerini. Prema prvim informacijama, napadač je bez povoda napao dvoje turista iz SAD. Žena je povređena u predelu butine, dok je muškarac koji je pokušao da je zaštiti zadobio povredu ručnog zgloba. Povređenima je ukazana medicinska pomoć na licu mesta, a potom su prebačeni u bolnicu "Crveni krst". Njihovo zdravstveno stanje