EU: Odluka o razrešenju srpskih tužilaca deluje nespojivo sa zakonom i vladavinom prava

B92 pre 14 minuta
EU: Odluka o razrešenju srpskih tužilaca deluje nespojivo sa zakonom i vladavinom prava

Evropska unija saopštila je da je zabrinuta zbog odluke da se razreše srpski tužioci budući da je taj korak nespojiv sa vladavinom prava.

Kako navode iz Brisela, prema svom Ustavu, tzv. Kosovo je multietničko društvo zasnovano na vladavini prava i njegov pravosudni sistem mora da odražava etničku raznolikost tzv. Kosova. EU podseća da je dosledno pozivala tzv. Kosovo da omogući reintegraciju pripadnika srpskog pravosudnog osoblja, u skladu sa kosovskim zakonodavstvom i sporazumima postignutim u dijalogu. "Pozdravili smo odluku od 15. jula 2026. godine da se povuku ostavke koje su podneli srpske
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