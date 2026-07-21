FIFA pokreće istragu protiv Argentinaca zbog tuče posle finala Mundijala

BBC News pre 32 minuta | Dejl Džonson - BBC Sport,

Getty Images Argentinski fudbaler Leandro Paredes napao je španskog igrača Erika Garsiju posle finala Svetskog prvenstva

Argentina će se suočiti sa istragom o ružnim scenama na kraju finala Svetskog fudbalskom prvenstva protiv Španije, potvrdila je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Disciplinski odbor FIFA imenovao je disciplinskog i etičkog tužioca da proceni šta se dogodilo posle poslednjeg sudijskog zvižduka na stadionu MetLajf u Njujorku/Nju Džerziju

Svaki igrač ili trener umešan u tuču mogao bi da se suoči sa suspenzijom, a Fudbalskom savezu Argentine (AFA) preti novčana kazna.

Posle poraza od 1:0, članovi argentinskog tima, među kojima i neki treneri, sukobili su sa španskim igračima dok su ovi slavili uspeh na Svetskom prvenstvu.

Argentinski reprezentativci Nauel Molina, Leandro Paredes, Tijago Almada i pomoćni trener Roberto Ajala su bili umešani u incidente.

FIFA je prvobitno objavila da je Paredesa isključio sudija Slavko Vinčić nakon što je uhvatio za dušnik španskog igrača Erika Garsiju i odgurnuo ga.

Paredesov crveni karton je ubrzo potom izbrisan iz službenog zapisnika o utakmici, a FIFA je za BBC Sport potvrdila da u to vreme nisu preduzete disciplinske mere protiv Argentinca.

Tokom utakmice, sudija Vinčić je isključio argentinskog fudbalera Enca Fernandeza, igrača londonskog Čelsija, zbog grubog starta nad španskim tinejdžerom Pauom Kubarsijem koji je proglašen za najboljeg mladog igrača Mundijala.

FIFA je već pokrenula disciplinski postupak protiv Argentine jer su njeni igrači držali transparent podrške pretenzijama njihove zemlje na Folklandska ostrva posle pobede od 2:1 protiv Engleske u polufinalu.

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Šta se desilo posle finala Svetskog prvenstva?

Kada je Slavko Vinčić označio kraj finalne utakmice, nekoliko argentinskih igrača popadalo je na teren u očajanju, jer nisu uspeli da odbrane titulu osvojenu pre četiri godine u Kataru.

Drugi su stajali nepomično dok su španski igrači trčali po terenu, slaveći veliki uspeh.

Kapiten španskog tima Rodri, koji je zamenjen u produžetku, sa klupe je otrčao da proslavi pobedu sa saigračima.

Kada je vezni igrač Mančester sitija, proglašen za najboljeg igrača Mundijala, prošao pored Moline, argentinski defanzivac ga je udario u ruku ili stomak.

Bio je to fitilj koji je zapalio iskru.

Rodri se suprotstavio Molini, ali je argentinski igrač agresivno krenuo prema njemu.

Garsija je dotrčao da pomogne kapitenu Rodriju, a u sukob se umešao i Paredes, udarivši Garsiju u grlo.

Španski fudbaler Gavi je pokušao da interveniše, ali ga je Almada oborio na zemlju.

Paredes je potom gurnuo Gavija na tlo, stavivši ruku na lice Španca, a Ajala je držao Garsiju za grlo.

Na drugoj strani terena, udaren je i španski vezni igrač Dani Olmo.

„Paredes je dva, tri puta nekog ošamario, krenuo je na njih“, rekao je Alan Širer u prenosu na BBC Jedan.

„Znamo koliko im ovo znači i znamo koliko boli kad se izgubi, ali postoji način da se izgubi.

„Previše puta smo gledali ovakvo ponašanje Argentinaca. Njihovi postupci posle utakmice bili su užasni“, rekao je nekadašnji napadač engleske reprezentacije.

Još jedan bivši član engleskog tima, golman Džo Hart, nazvao je ponašanje Argentinaca „odvratnim".

„Utakmica je gotova, nemaju apsolutno na šta da se žale ni nekog da okrive za poraz osim same sebe."

Ali selektor Argentine Lionel Skaloni, koji je pokušao da smiri situaciju, ublažio je sliku o incidentima.

„Dostojanstveni smo u pobedi i moramo da budemo dostojanstveni u porazu“, rekao je.

„Pokazali smo da znamo kako da gubimo, da podnesemo poraz.

„Izgubili smo utakmicu i prihvatamo, ali to ne znači da prestajemo da živimo ili da zaboravljamo sve što smo uradili da bismo stigli do ovde.“

Koje kazne prete Argentini?

Getty Images Tijago Almada i Leandro Paredes bacaju Španca Gavija na teren, dok pomoćni trener Roberto Ajala drži Erika Garsiju za grlo

Disciplinski odbor FIFA ima niz mogućnosti na raspolaganju.

Imenovanjem disciplinskog i etičkog tužioca, FIFA će detaljnije ispitati prekršaje, a ne samo potencijalno nasilno ponašanje.

Postoji veća šansa za strožu kaznu ako igrači ili nacionalni savez budu optuženi i proglašeni krivim.

Član 13. disciplinskog kodeksa odnosi se na uvredljivo ponašanje i principe fer-pleja.

Postupci igrača i članova trenerskog tima mogli bi se oceniti kao „kršenje osnovnih pravila pristojnog ponašanja“ i „ponašanje na način koji dovodi fudbal i/ili FIFA na zao ugled“.

Disciplinski i etički tužilac će uzeti u obzir „i otežavajuće i olakšavajuće okolnosti“ i ima moć da sprovede zabranu na globalnom nivou.

Na osnovu te tačke pravila, FIFA je 2023. optužila tadašnjeg predsednika Španskog fudbalskog saveza Luisa Rubijalesa zbog toga što je poljubio Dženi Ermoso u usne posle pobede Španije nad Engleskom u finalu Svetskog prvenstva za žene.

Rubijalesu je zabranjeno učešće u svim aktivnostima u vezi sa fudbalom na tri godine.

Urugvajski napadač Luis Suarez suspendovan je iz svih fudbalskih aktivnosti na četiri meseca zbog toga što je ugrizao italijanskog defanzivca Đorđa Kjelinija na Svetskom prvenstvu 2014. godine.

Zbog te kazne, tadašnji fudbaler Liverpula Suarez propustio je prvih devet utakmica Premijer lige.

Malo je verovatno da će Almada, Ajala, Molina i Paredes biti suspendovani dok traje istraga FIFA.

Getty Images Lenadro Paredes je oborio Gavija na teren

Poslednjih godina, Argentinski fudbalski savez se suočio sa raznim problemima u vezi sa ponašanjem igrača nacionalnog tima.

Argentina se suočila sa optužbama u vezi sa „ofanzivnim ponašanjem i kršenjem principa fer-pleja“ i „nedoličnim ponašanjem igrača i službenih lica“ posle finala Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine.

Južnoamerikanci su pobedili Francusku na penale, ali su kritikovani zbog načina na koji su slavili.

Emilijano Martinez, golman engleske Aston Vile, napravio je nepristojan gest sa trofejem za golmana turnira, a potom je snimljen u svlačionici kako ismeva francusku zvezdu Kilijana Mbapea.

Argentina je tada kažnjena sa više od 20.000 evra, ali nisu preduzete nikakve mere protiv bilo kog umešanog igrača.

Međutim, Martinez je suspendovan na dve utakmice 2024. godine zbog „ofanzivnog ponašanja“ u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u utakmicama protiv Čilea i Kolumbije.

Posle pobede nad Čileom 3:0, Martinez je ponovio spornu proslavu koristeći repliku trofeja Kopa Amerike.

Četiri dana kasnije, udario je kameru rukavicama dok mu je snimatelj prilazio na terenu posle poraza od Kolumbije od 2:1.

Nakon što je Argentina osvojila Kopa Amerika 2024. godine, vezni igrač Čelsija Enco Fernandez bio je primoran da se izvini zbog videa koji je objavio.

Tada je reagovao Francuski fudbalski savez, ocenjujući pesmu u videu kao „rasističku i diskriminatorsku“.

Na ovom, tek završenom Svetskom prvenstvu, protiv Argentinskog fudbalskog saveza već je pokrenut displinski postupak i suočava se sa verovatnom kaznom zbog transparenta istaknutog posle utakmice sa Engleskom.

Argentinski igrači su slavili držeći transperent na kojem je pisalo „ Las Malvinas son Argentinas “, što se prevodi kao „Folklandska ostrva su argentinska“.

Argentinski savez je 2014. godine kažnjen sa 23.500 evra jer su argentinski fudbaleri držali transparent sa istom porukom pre prijateljske utakmice protiv Slovenije.

Moguće je da će FIFA zabraniti igranje neko vreme fudbalerima koji su držali taj transparent: Kristijanu Romeru iz Totenhema, bivšem igraču Totenhema Đovaniju Lo Selsu i Lisandru Martinezu iz Mančester junajteda.

REUTERS/Matias Baglietto Navijači Argentine spaljuju dres Španije ispred sedišta Fudbalskog saveza Argentine na obodu Buenos Ajresa, posle poraza Argentine u finalu Svetskog prvenstva

Posle pobede Španije nad Engleskom 2:1 u finalu Evropskog prvenstva 2024. godine, Evropska fudbalska unija (UEFA) kaznila je tadašnjeg kapitena Alvara Moratu i i Rodrija jednom utakmicom neigranja jer su na proslavi titule skandirali „Gibraltar je španski“.

Ne postoji vremenski rok za tužioca FIFA da završi istragu o ponašanju argentinskih fudbalera na Mundijalu.

UEFA je 18. februara imenovala inspektora za etiku i disciplinu da ispita navodno rasističke uvrede Đalunke Prestijanija prema Brazilcu Vinisijusu Žunioru iz Real Madrida tokom pobede španskog kluba od 1:0 protiv protigalske Benfike u Ligi šampiona.

Odluka je doneta posle više od dva meseca.

Prestijani je dobio šest utakmica suspenzije zbog homofobičnog ponašanja.

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(BBC News, 07.21.2026)