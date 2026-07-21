Lamin Jamal je svetski fudbalski šampion, ali prava zvezda je on

BBC News pre 16 minuta

FIFA/Getty Images Zajednička fotografija braće koji su osvojili simpatije celog sveta

Španski fudbaler Lamin Jamal je podigao trofej namenjen pobedniku Svetskog prvenstva, ali je njegov mlađi brat Kejn „ukrao šou".

Trogodišnjak je postao internet senzacija kada se snimak njegovog burnog slavlja pobede Španije 1:0 nad Argentinom proširio društvenim mrežama.

Lamin Jamal, koji je i sam još dečak, jer ima samo 19 godina, doprineo je da Španija drugi put u istoriji postane svetski šampion i izrasta u sledeću najveću fudbalsku zvezdu.

Ali slavlje Jamala i njegovih saigrača brzo je bacio u senku njegov mlađi brat koji ga je bodrio sve vreme Mundijala.

Najpre su ga kamere snimile kako je isplazio jezik i radovao se kada je na velikom ekranu prikazan njegov stariji brat, a potom i kako istrčava teren i baca se u zagrljaj Laminu.

Navijači su proglasili Kejna jednom od neočekivanih zvezda turnira 2026. godine.

Uz saigrača iz odbrane Pau Kubarsija, Lamin Jamal je postao najmlađi igrač svih vremena koji je osvojio i Evropsko prvenstvo i Svetsko prvenstvo.

Španija je osvojila Evropsko prvenstvo pre dve godine, a sada i svetsku titulu, čime su ponovili uspeh ranije generacije koja je osvojila evropsku titulu 2008, a potom i svetsku 2010. u Južnoafričkoj Republici.

Michael Regan - FIFA / Getty Images

Njegov mlađi brat Kejn redovno ga prati na utakmicama, a Lamin na mrežama često objavljuje snimke sa njim.

Trogodišnjak, koji izgleda želi da krene stopama starijeg brata, sin je majke Lamina Jamala, Šile Ebane.

„Dirne me svaki put kad vidim mlađeg brata tako srećnog, kao i kada vidim majku i prijatelje kako žive život o kojem su oduvek sanjali.

„Moj mlađi brat mi znači sve. Obožavam ga, kao da mi je sin", rekao je Lamin Jamal jednom prilikom.

Reuters

Hector Vivas - FIFA / Getty Images

Hannah Peters - FIFA / Getty Images

IMAGN IMAGES/Reuters Posle svake utakmice, Lamin Jamal na tribinama pogledom traži članove porodice, a posebno Kejna - ovako izgleda kada ih spazi

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Florencia Tan Jun - UEFA / Getty Images Gde je Lamin, tu je i Kejn

Reuters

Maja Hitij - FIFA / Getty Images

Reuters

CHARLY TRIBALLEAU / Getty Images

Reuters

Fifa/Getty Images

Maja Hitij - FIFA / Getty Images Dečja radost: Kejn leži na travi prepunoj konfeta

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Lamin Jamal se prvi put u finalu Svetskog prvenstva suočio sa argentinskom fudbalskom legendom Lionelom Mesijem.

Getty Images

Njih dvojica su se sreli gotovo dve decenije ranije, 2007. godine, kada je Mesi, tada 20-godišnjak, kupao bebu - bio je to Lamin Jamal - nakon što je Laminova majka pobedila na tomboli, a glavna nagrada je bila upoznavanje igrača tadašnjeg prvog tima Barselone.

Uoči finala, Mesi, koji sada ima 39 godina, opisao je Lamina Jamala kao „jednog od najboljih“ fudbalera današnjice.

„On je sjajan igrač - globalna zvezda. Ima 19 godina i cela karijera je pred njim.

„Želim mu sve najbolje, ali daćemo sve od sebe da ovog puta ne postane šampion“, dodao je, jedna od najboljih fudbalera Barselone svih vremena.

Posle finala, Lamin Jamal i Mesi su neko vreme stajali zagrljeni na terenu.

Hector Vivas - FIFA / Getty Images

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(BBC News, 07.21.2026)