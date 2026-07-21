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Lamin Jamal je svetski fudbalski šampion, ali prava zvezda je on

Kejn, trogodišnji brat španske fudbalske zvezde Lamina Jamala, šarmirao sve.

BBC News pre 16 minuta
Lamin Jamal se osmehuje fotografima sa svojim mlađim bratom Kejnom posle pobede Španije na Svetskom prvenstvu u fudbalu. Kejn drži trofej Svetskog prvenstva.
FIFA/Getty Images
Zajednička fotografija braće koji su osvojili simpatije celog sveta

Španski fudbaler Lamin Jamal je podigao trofej namenjen pobedniku Svetskog prvenstva, ali je njegov mlađi brat Kejn „ukrao šou".

Trogodišnjak je postao internet senzacija kada se snimak njegovog burnog slavlja pobede Španije 1:0 nad Argentinom proširio društvenim mrežama.

Lamin Jamal, koji je i sam još dečak, jer ima samo 19 godina, doprineo je da Španija drugi put u istoriji postane svetski šampion i izrasta u sledeću najveću fudbalsku zvezdu.

Ali slavlje Jamala i njegovih saigrača brzo je bacio u senku njegov mlađi brat koji ga je bodrio sve vreme Mundijala.

Najpre su ga kamere snimile kako je isplazio jezik i radovao se kada je na velikom ekranu prikazan njegov stariji brat, a potom i kako istrčava teren i baca se u zagrljaj Laminu.

Navijači su proglasili Kejna jednom od neočekivanih zvezda turnira 2026. godine.

Uz saigrača iz odbrane Pau Kubarsija, Lamin Jamal je postao najmlađi igrač svih vremena koji je osvojio i Evropsko prvenstvo i Svetsko prvenstvo.

Španija je osvojila Evropsko prvenstvo pre dve godine, a sada i svetsku titulu, čime su ponovili uspeh ranije generacije koja je osvojila evropsku titulu 2008, a potom i svetsku 2010. u Južnoafričkoj Republici.

Lamin Jamal podiže trofej namenjen prvaku sveta
Michael Regan - FIFA / Getty Images

Njegov mlađi brat Kejn redovno ga prati na utakmicama, a Lamin na mrežama često objavljuje snimke sa njim.

Trogodišnjak, koji izgleda želi da krene stopama starijeg brata, sin je majke Lamina Jamala, Šile Ebane.

„Dirne me svaki put kad vidim mlađeg brata tako srećnog, kao i kada vidim majku i prijatelje kako žive život o kojem su oduvek sanjali.

„Moj mlađi brat mi znači sve. Obožavam ga, kao da mi je sin", rekao je Lamin Jamal jednom prilikom.

Lamin Jamal i njegov mlađi brat Kejn
Reuters
lamin jamal i mlađi brat kejn
Hector Vivas - FIFA / Getty Images
mlađi brat lamina jamala kejn
Hannah Peters - FIFA / Getty Images
lamin jamal
IMAGN IMAGES/Reuters
Posle svake utakmice, Lamin Jamal na tribinama pogledom traži članove porodice, a posebno Kejna - ovako izgleda kada ih spazi
kejm šutira loptu
Reuters
Rađa se nova fudbalska zvezda? Imaće od koga da uči
Lamin Jamal i mlađi brat Kejn slave titulu praka Španije
Florencia Tan Jun - UEFA / Getty Images
Gde je Lamin, tu je i Kejn
lamin jamal sa trofejom svetskog prvenstva
Reuters
kejn i lamin jamal
Maja Hitij - FIFA / Getty Images
kejn mlađi brat lamina jamala
Reuters
Lamin Jamal ljubi mlađeg brata kejna
CHARLY TRIBALLEAU / Getty Images
lamin jamal i njegov mlađi brat kejn
Reuters
Kejn drži trofej svetskog prvenstva
Fifa/Getty Images
Dečja radost: Kejn leži na travi prepunoj konfeta
Maja Hitij - FIFA / Getty Images
Dečja radost: Kejn leži na travi prepunoj konfeta
kejn jamal i policajac
Reuters
Ni policajci nisu odoleli Kejnovom šarmu

Lamin Jamal se prvi put u finalu Svetskog prvenstva suočio sa argentinskom fudbalskom legendom Lionelom Mesijem.

duel jamina lamala i mesija
Getty Images

Njih dvojica su se sreli gotovo dve decenije ranije, 2007. godine, kada je Mesi, tada 20-godišnjak, kupao bebu - bio je to Lamin Jamal - nakon što je Laminova majka pobedila na tomboli, a glavna nagrada je bila upoznavanje igrača tadašnjeg prvog tima Barselone.

Uoči finala, Mesi, koji sada ima 39 godina, opisao je Lamina Jamala kao „jednog od najboljih“ fudbalera današnjice.

„On je sjajan igrač - globalna zvezda. Ima 19 godina i cela karijera je pred njim.

„Želim mu sve najbolje, ali daćemo sve od sebe da ovog puta ne postane šampion“, dodao je, jedna od najboljih fudbalera Barselone svih vremena.

Posle finala, Lamin Jamal i Mesi su neko vreme stajali zagrljeni na terenu.

zagrljaj jamala i mesija
Hector Vivas - FIFA / Getty Images

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(BBC News, 07.21.2026)

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