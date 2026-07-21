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'Slučaj dim': Tramp ispunio pretnju, uveo carine Kanadi od 50 odsto

Tramp je pre dva dana optužio Kanadu za nemar i zapretio da će kroz carine naplatiti štetu zbog dima usled stotine šumskih požara na teritoriji svernog suseda.

BBC News pre 16 minuta
tramp i kanadski premijer mark karni
Getty Images
Tramp i kanadski premijer Mark Karni tokom finala Svetskog prvenstva u fudbalu 19. jula u Njujorku

Američki predsednik Donald Tramp uveo je carinu od 50 odsto na širok spektar robe uvezene iz Kanade, kao odmazdu za ono što je nazvao „nejednakim tretmanom“ prema izvozu američkih automobila, mlečnih proizvoda i alkohola.

Odluka o uvođenju visoke stope carina na određene proizvode doneta je dva dana pošto je Tramp zapretio Kanadi da će platiti za štetu nastalu od dima i zagađenog vazduha usled stotina šumskih požara koji gore na teritoriji severnog američkog suseda.

Sjedinjene Američke Države (SAD) su „napadnute prljavim, zagađenim i nezdravim vazduhom“, napisao je Tramp na njegovoj mreži Istina (Truth Social) dan uoči finala Svetskog prvenstva u fudbalu čiji su domaćini bili Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

Optužio je Kanadu za „nemar“ i loše upravljanje, jer je dozvolila da se dim od šumskih požara toliko raširi.

Kanadski premijer Mark Karni bio je sa Trampom i predsednicom Meksika Klaudijom Šajnbaum na stadionu u Njujorku/Nju Džersiju na finalu Svetskog prvenstva i potom su zajedno predali medalje španskim i argentinskim fudbalerima.

Dan posle fudbalskog vikenda i druženja, Tramp je „ošamario" severnog komšiju visokim carinama, koje se naslanjaju na već postojeće trgovinske mere koje je Tramp ranije uveo Kanadi.

Carine od 50 odsto se odnose na raznu robu, od vina, štapova za hokej na ledu (popularan sport u Severnoj Americi), cementa i drugih.

Međutim, nekoliko ključnih izvoznih kanadskih proizvoda nije obuhvaćeno ovom merom, poput energenata, nekih ključnih minerala i ribe.

tramp, karni, klaudija šajnbaum, infantino
REUTERS/Evan Vucci
Pole finala Svetskog prvenstva u fudbalu, Tramp je 19. jula stajao na pobedničkom postolju sa Karnijem, Klaudijom Šajnbaum, predsednikom FIFA Šanijem Infantinom i španskim kraljem Felipeom

U reagovanju na odluku Bele kuće, premijer Karni je rekao da je Kanada spremna da „intenzivira“ trgovinske pregovore sa SAD u narednim nedeljama.

Bela kuća je saopštila da će carine stupiti na snagu za 30 dana.

Najnoviji potez Vašingtona tumači se kao velika eskalacija već postojećih trgovinskih napetosti u odnosima severnoameričkih suseda.

Nove carine se primenjuju na svu naznačenu robu bez obzira da li je proizvod uključen u postojeći sporazum o slobodnoj trgovini između Kanade, SAD i Meksika, poznat kao USMCA.

„Ovo je najnovija u nizu jednostranih trgovinskih akcija SAD koje su počele tako što su SAD uvele niz carina, što je direktno kršenje Sporazuma Kanade, Sjedinjenih Država i Meksika“, napisao je Karni na mreži Iksu.

Novu odluku Bele kuće opisao je i kao „pretnje kanadskom suverenitetu“, što se moguće odnosi na ranije Trampove zamisli da Kanada postane 51. američka država.

Tokom proteklog vikenda je saopšteno da u Kanadi trenutno gori više od 850 šumskih požara, a vetar je doneo dim i u neke delove SAD.

Tramp je potom zapretio da će tražiti od severnog suseda da nadoknadi štetu načinjenu SAD-u.

„Smatramo Kanadu odgovornom za činjenicu da ne održavaju pravilno šume i žbunje", napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social).

Rekao je i da će sa kanadskim premijerom razgovarati i tražiti objašnjenje o „nemaru“ njegove zemlje koja je nanela „neprocenjivu štetu“ SAD-u zbog dima.

„Troškovi ovog zagađenja moraju se nužno dodati carinama koje Kanada trenutno plaća“, zapretio je Tramp.

On nije bio jedini, i neki drugi predstavnici Republikanske stranke žestoko kritikuju Kanadu zbog požara.

Dag Ford, premijer kanadske države Ontario, uzvratio je američkim zvaničnicima: „Umesto što se žalite, trebalo bi da nam pošaljete pomoć“.

tramp, šajnbaum i karni
REUTERS/Dylan Martinez
Tramp, meksička predsednica Klaudija Šajnbaum i kanadski premijer Mark Karni

Naučnici kažu da optužbe koje su američki zvaničnici izneli na račun Kanade nisu na mestu.

„Vreme ne mari za međunarodne granice“, kaže Patrik Džejms sa Univerziteta u Torontu za BBC.

Kada dim dospe u atmosferu, putuje gde god ga vetrovi nose, pa je tako dim od velikih šumskih požara u SAD poslednjih godina pogađao i Kanadu.

Stručnjaci kažu da mnogi od trenutnih požara gore u ogromnim, udaljenim šumama Kanade, gde je požare teško otkriti ili obuzdati pre nego što se razbuktaju u pređu u kategoriju velikih.

Iako bolje upravljanje šumama može da smanji rizik od šumskih požara u nekim područjima, posebno u blizini zajednica, ne može da spreči požare u ekosistemu ovih razmera.

Naučnici ističu da su sve ozbiljnije sezone šumskih požara delimično uzrokovane klimatskim promenama, koje stvaraju toplije i sušnije uslove, što omogućava lakše širenje požara.

„Klimatske promene su globalni problem i bilo bi netačno sugerisati da je Kanada sama izazvala ili mogla da spreči ove šumske požare“, kaže Anabela Bonada sa Univerziteta Vaterlo za BBC.

Čuvene znamenitosti Njujorka, među kojima Empajer stejt bilding i Kip slobode, bile su 17. i 18. jula zaklonjene dimom koji je naneo vetar od šumskih požara u Kanadi.

Osim Njujorka, i Čikago i Vašington su 17. jula bili u vrhu liste gradova u svetu po najzagađenijem vazduhu.

Pogledajte fotografije iz Njujorka i Vašingtona tokom proteklog vikenda

kip slobode obavijen dimom, šumski požari u kanadi
REUTERS/Eduardo Munoz
Kip slobode u Njujorku obavijen dimom
bruklinski most u dimu, dim u njujorku, šumski požari u Kanadi
Christopher Neundorf/EPA/Shutterstock
dim u njujorku, šumski požari u Kanadi
REUTERS/Eduardo Munoz
dim u njujorku, šumski požari u Kanadi
REUTERS/Eduardo Munoz
Pogled na Njujork iz Nju Džerzija
dim u njujorku, šumski požari u Kanadi
REUTERS/Eduardo Munoz
vašington obavijen dimom, šumski požari u kanadi
REUTERS/Jonathan Ernst
Vašington obavijen dimom
vašington, šumski požari u kanadi
REUTERS/Jonathan Ernst
Zgrada američkog Kongresa se jedva nazire
vašington, šumski požari u kanadi, dim u vašingtonu
Jim Lo Scalzo/EPA/Shutterstock
šumski požari u kanadi
BC Wildfire/Handout via REUTERS
Jedan od mnogih požara u Kanadi

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(BBC News, 07.21.2026)

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