Danas vojni avioni nad Beogradom povodom svečane promocije najmlađih oficira

Beta pre 1 sat

Vazduhoplovi Vojske Srbije (VS) nadletaće Beograd od danas pa do 25. jula zbog uvežbavanja za svečanost koja se u subotu održava u kasarni na Banjici, gde je planirana promocije najmlađih oficira.

U prve oficirske činove biće promovisani kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštilo je Ministarstvo odbrane (MO).

Najboljim kadetima biće uručene oficirske sablje sa posvetom.

Kako je navedeno, program svečanosti u kasarni "General Jovan Mišković", uveličaće naleti vazduhoplova VS, nastupi Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i Reprezentativnog orkestra Garde.

(Beta, 21.07.2026)