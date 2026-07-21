Đurić: Dobri odnosi sa svim svetskim silama i susedima, strateško opredeljenje EU

Beta pre 2 sata

 Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ocenio je u intervjuu za današnju Politiku da  Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku u skladu sa nacionalnim interesima i da je uspela "kao jedna mala zemlja, sa ograničenim resursima, u izuzetno složenim, teškim i izazovnim vremenima, diplomatski i politički" da pokrije ceo svet.

"Treba naglasiti da imamo čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Kinom, negujemo odnose sa Rusijom, a upravo smo prošle sedmice, 17. jula, otvorili strateški dijalog sa SAD", rekao je.

Đurić je dodao da Srbija neguje dobre odnose sa najvećim svetskim silama i da je uspela da se ne prikloni principu "ko nije sa nama, taj je protiv nas".

Ukazao je da je takva "multivektorska politika, na bazi samostalnosti, suverenosti i vojne neutralnosti, najispravniji kurs zemlje" ali i ponovio da je "strateško opredeljenje Srbije  punopravno članstvo u EU", kao i da se "snažno zalaže za jačanje stabilnosti i saradnje u regionu, uz prevazilaženje otvorenih pitanja iz prošlosti koja i danas opterećuju međusobne odnose".

Govoreći o strateškom dijalogu sa SAD Đurić je rekao da to "predstavlja početak nove ere u odnosima Srbije i SAD, koja donosi značajno produbljivanje, proširivanje i intenziviranje dosadašnje saradnje".

"Ova prekretnica u odnosima predstavlja jednu sinergiju diplomatske, političke i ekonomsko-bezbednosne saradnje, čiji je fokus vrlo širok. Počev od jačanja regionalnog mira, stabilnosti i bezbednosti, preko proširene ekonomske i privredne, energetske, obrazovne i naučno-tehnološke saradnje, zatim saradnje u oblastima infrastrukture, telekomunikacije i digitalizacije, pa do izgradnje zajedničke prosperitetnije budućnosti", dodao je.

Naveo je da se  američkim partnerima planira, između ostalog gradnja reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, da strateški dijalog daje  bolje osnove za priliv velikih investicija, dok "u političkom smislu, Srbija dobija  bolju poziciju u Vašingtonu, i otvara širi kanal komunikacije i saradnje sa najmoćnijom i najuticajnijom državom na svetu".

Govoreći o svom sastanku sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom, Đurć je rekao da "možda zvuči neskromno, ali vrlo lako i brzo se može proveriti da rezultati njegove višednevne posete Vašingtonu predstavljaju najznačajniji istorijski događaj u odnosima Srbije i SAD u poslednje tri decenije".Pristupanje Srbije Programu za međunarodnu saradnju u istraživanju Meseca, Marsa i drugih nebeskih tela, koji su pre šest godina pokrenuli Nacionalna agencija za aeronautiku i svemir (Nasa) i Stejt department, Đurić je ocenio kao važan korak za Srbiju "koja svoju budućnost gradi na znanju, inovacijama i međunarodnoj saradnji", kao i za domaće univerzitete, istraživačke institute, kompanije, inženjere, tehničare i naučnike.

"Sporazum 'Artemis' predstavlja takođe mogućnost za ogromno jačanje naučne i tehnološke saradnje Srbije ne samo sa SAD već i drugim potpisnicima ovog dokumenta. To je istovremeno i politički signal podrške međunarodnoj saradnji u oblasti mirnodopskog istraživanja svemira, razmeni naučnih podataka, odgovornom upravljanju svemirskim objektima i otpadom, poštovanju međunarodnog svemirskog prava", dodao je Đurić.

(Beta, 21.07.2026)

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