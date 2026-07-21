Izrael u tajnosti gradi bedeme kojima deli Pojas Gaze

Međutim, kako primirje ne napreduje očekivanim tokom, deluje da se Izrael učvršćuje na tim položajima, što dodatno pojačava strahove Palestinaca da bi ta linija mogla da preraste u novu granicu.

Ni američka Centralna komanda (CENTCOM), koja je zadužena za nadgledanje primirja, niti Odbor za mir, telo na čijem je čelu američki predsednik Donald Tramp i koje bi trebalo da nadgleda budućnost Gaze, nisu želeli da komentarišu izgradnju bedema.

Pored barijere, izraelska vojska je za AP saopštila da je razvila i "bezbednosnu zonu" duž te linije, opremljenu obaveštajnim i tehnološkim sistemima. Vojska nije želela da otkrije detalje o trasi bedema niti koliko daleko planira da ga proširi.

Navela je da je cilj barijere sprečavanje infiltracije i zaštita izraelskih vojnika i izraelskih zajednica u blizini Gaze.

Od kada je sporazum o prekidu vatre stupio na snagu, Palestinci u Gazi strahuju da Izrael neće vratiti teritoriju koju trenutno kontroliše.

Ipak, mali broj njih zna za zemljane bedeme koji se sada grade oko njih, jer je približavanje tom području izuzetno opasno.