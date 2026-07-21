Kancelarija za KiM: Rušenje vikendica na Gazivodama protivzakonito, sa ciljem odmazde nad Srbima

"Reč je o brutalnoj demonstraciji sile privremenih institucija u Prištini koja gazi i sopstvene propise samo kada je potrebno udariti na srpski narod kao i novom eskalatornom potezu kojim Aljbin Kurti diriguje kako bi destabilizovao sever Kosova i Metohije", naveli su oni.

Prema navodima kancelarije, vlasnici vikendica su o rušenju saznali iz obaveštenja koje im je zakačeno na objekte, a kada su danas zatražili rešenja suda, nisu ih dobili.

"Opština Zubin Potok nije dala nikakvu dozvolu za rušenje ovih vikendica, da su vlasnici nudili sve vrste dogovora i kompromisa kako bi se ovaj slučaj rešio, a da je pravni zastupnik oštećenih Srba podneo tužbe za zaštitu njihovih prava, ali da je uprkos svemu, Priština danas još jednom pokazala svoj antisrpski karakter i posegla za jednostranim potezom", piše u saopštenju.

Odbornik u Skupštini opštine Zubin Potok Milija Biševac rekao je agenciji Beta da su danas u prepodnevnim časovima na obali jezera Gazivode srušene tri srpske vikendice i da će kosovske vlasti nastaviti s rušenjem preostalih osam vikendica.

"Do sada su, uz asistenciju policije, srušene tri vikendice. Rušenje se nastavlja", rekao je Biševac, koji se s građanima nalazi na Gazivodama.

Teška mehanizacija stigla je jutros oko 7.30 časova na obalu jezera Gazivode, s ciljem da sruši 11 vikednica.