Muškarac nožem povredio dvoje turista kod Akropolja
Beta pre 58 minuta
Grčka policija saopštila je jutros da je muškarac nožem povredio dvoje turista u blizini Akropolja u Atini.
Napadač je nožem izbo muškarca i ženu, oboje grčkog porekla iz Sjedinjenih Američkih Država, u blizini ulaza u Muzej Akropolja.
Žena je zadobila lakše povrede noge, dok je muškarac teže povređen, sa ranama na ruci, saopštila je policija.
Napadač je priveden, a povređeni su prevezeni u bolnicu, saopštile su vlasti.
Identitet napadača nije utvrđen, a policija tvrdi da je on "po svemu sudeći imao psihičke probleme".
(Beta, 21.07.2026)