Muškarac nožem povredio dvoje turista kod Akropolja

Beta pre 58 minuta

Grčka policija saopštila je jutros da je muškarac nožem povredio dvoje turista u blizini Akropolja u Atini.

Napadač je nožem izbo muškarca i ženu, oboje grčkog porekla iz Sjedinjenih Američkih Država, u blizini ulaza u Muzej Akropolja.

Žena je zadobila lakše povrede noge, dok je muškarac teže povređen, sa ranama na ruci, saopštila je policija.

Napadač je priveden, a povređeni su prevezeni u bolnicu, saopštile su vlasti.

Identitet napadača nije utvrđen, a policija tvrdi da je on "po svemu sudeći imao psihičke probleme".

(Beta, 21.07.2026)