Nišlije blokirale raskrsnicu u Panteleju zbog najavljene gradnje železničke obilaznice

Građani su zatražili da međunarodna pruga ne prolazi tim delom grada i istakli da bi time bili ugroženi životi i budućnost njihove dece i njih.

Stanovnik Gnjilanske ulice Jugoslav Dikić rekao je da se u tom delu grada, na samo pet metara od njihovih kuća, planira gradnja pruge sa četiri koloseka.

"Znamo šta se pre tri godine desilo kod Pirota kada su iskliznule iz šina cisterne sa amonijakom. Bilo je žrtava. Ne daj bože da se desi nesreća na pruzi kod nas, mi pola naselja nema da se probudimo", istakao je Dikić.

On je kazao da se ne radi o izmeštanju pruge i izgradnji obilaznice, već o izmeštanju pruge iz jednog u drugi deo grada.

"Neće da nas saslušaju kao da je plan izgradnje pruge Sveto pismo, a nije. Svaki plan može da se promeni", naglasio je Dikić.

Stanovnica opštine Pantelej, advokatica Dragana Milutinović kazala je da su građani sa pravom nezadovoljni i sa pravom se bore da pruga ne bude izgrađena u Panteleju, jer joj tu nije mesto.

Ona je kazala da su se ovih dana čula tumačenja da bi pruga izgubila smisao ukoliko ne bi prošla kroz grad.

"Volela bih da mi neko objasni šta će međunarodni kolosek u gradu. To nije lokalna pruga, ne služi da odemo sa Vinika do centra grada već je to međunarodna pruga koja spaja sever Evrope sa jugom Evrope i regionalna pruga koja ide prema Pirotu i Zaječaru", istakla je Milutinović.

Ona je kazala da nadvožnjak u obliku potkovice čija se izgradnja planira kako bi Borska ulica bila povezana sa gradom nije izvodljiv.

"Saobraćajni inženjeri kažu da je to rešenje neizvodljivo. Ja ga nazivom tobogan kojim oni igraju rolerkoster sa našim životima", istakla je Milutinović.

Nišlijka Marija Mitrović kazala je da bi izgradnjom pruge kojom će prolaziti teretni vozovi biti ugrožena budućnost dece koja žive na području opštine Pantelej i podsetila da je to jedina opština u Nišu koja ima pozitivan prirodni priraštaj.

"Znamo da je dolazilo do izlivanja cisterni sa amonijakom i drugim štetnim materijama, ne želimo ni da razmišljamo o tome šta će biti sa nama ako se to desi kod nas", istakla je Mitrović.

Ona je kazala da se radovi na pruzi već izvode iako plan za Borsku ulicu tek treba da bude prezentovan.

"Zakazali su prezentaciju za petak. Do 3. avgusta primaju prigovore na plan, pa će 8. avgusta biti javna rasprava. Kod njih je sve pomešano, prvo idu radovi, a posle prezentacija", izjavila je Mitrović.

Prema njenim rečima, građani će u naredna dva dana organizovati blokadu kružnog toka kod tržnog centra "Delta planet", a potom će organizovati štandove za potpisivanje peticije.

"Molim sugrađane, bez obzira u kom delu grada žive, da budu solidarni sa nama, da potpišu peticiju i da nam pomognu u ovoj borbi", istakla je Mitrović.

Ona je kazala da će kružni tok kod tržnog centra blokirati od 18.00 do 19.00 časova.

Izgradnja železničke obilaznice počela je u julu 2024. godine, a rok za završetak je u trećem kvartalu 2027. godine.

Prema najavama, projekat podrazumeva gradnju 22,4 kilometra pruge i vredan je 153,6 miliona evra.

Gradnju finansiraju Republika Srbija iz budžeta i kroz kredite Evropske investicione banke i Evropska unija kroz bespovratna sredstva.