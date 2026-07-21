Osobe s dijabetesom tipa 1 od četvrtka, 23. jula dobijaju pomagala o trošku države

Beta pre 33 minuta

Osobe s dijabetesom tipa jedan moći će od četvrtka, 23. jula o trošku države da imaju veći izbor pomagala radi bolje regulacije šećerne bolesti.

Izmenjen je Pravilnik o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, regulisane su i naknade koje država plaća za pomagala.

Dostupan je veći izbor senzora za kontinuirano praćenje nivoa glukoze za decu na insulinskoj pumpici i s nestabilnim dijabetesom, koja to pravo zadržavaju i nakon punoletstva, piše dnevni list Kurir.

Senzori će stalno biti dostupni i ženama koje planiraju trudnoću, trudnicama i porodiljama, kao i novodijagnostikovanim odraslim pacijentima na četiri i više doza insulina.

Količina senzora zavisi od njihovog trajanja, pa tako država godišnje plaća 52 senzora koji traju sedam dana, 27 čije je trajanje 14 dana, odnosno 25 od 15 dana.

Pravo na senzore o trošku države sada dobijaju i stariji od 18 godina s tipom jedan šećerne bolesti, koji su na četiri ili više insulina dnevno, ali do 12 senzora godišnje čije je trajanje 14 ili 15 dana, štoje jedan mesečno uz 50 test-traka, preneo je Kurir.

(Beta, 21.07.2026)