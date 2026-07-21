Sukob Filipinaca i Kineza u Južnom kineskom moru, zvaničnici pozvali ambasadore na razgovor
Predsednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi pozvaće na razgovor kineskog ambasadora u Manili, saopštio je danas njegov kabinet, nekoliko sati nakon što je ambasador te zemlje u Pekingu pozvan na sličan razgovor zbog međusobnih optužbi za izazivanje tenzija u Južnom kineskom moru.
Filipinski zvaničnici su naveli da je jedan pripadnik njihove mornarice zadobio udarac u glavu, dok je Peking tvrdio da je Manila izazvala taj incident.
"Filipinska strana je prva izazvala incident, a zatim je iznela kontraoptužbe, iskrivila činjenice i pokrenula zlonamernu medijsku hajku", saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.
Kineska obalska straža saopštila je juče da su dva filipinska gumena čamca udarila u kineski patrolni brod u Južnom kineskom moru, te da su Filipinci pokrenuli "zlonamerne napade" na kineske službenike veslima i dugim motkama.
Današnje saopštenje je treći javno zabeležen slučaj u kom je Kina pozvala filipinskog ambasadora na razgovor tokom mandata predsednika Ferdinanda Markosa Mlađeg.
Ministarstvo spoljnih poslova Kine okarakterisalo je postupke Filipina kao "krajnje nedopustive", dok je Manila optužila Peking da je kineska strana agresivno udarila jednog pripadnika njene mornarice drvenom palicom po glavi i navela da je oštećen jedan gumeni čamac.
Filipinska vojska je danas ocenila kineske tvrdnje kao "lažne i obmanjujuće", navodeći da njeni članovi nisu izazvali nikakav sukob.
(Beta, 21.07.2026)