Vučić sa ambasadorkom Nemačke u oproštajnoj poseti razgovarao o saradnji i dosadašnjim rezultatima

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Beogradu u oproštajnu posetu ambasadorku Nemačke Anke Konrad, sa kojom je razgovarao o dosadašnjoj saradnji i budućim projektima.

"Ova oproštajna poseta bila je savršena prilika da sa ambasadorkom Anke Konrad potvrdim snažnu posvećenost daljem jačanju ekonomske, institucionalne i strateške saradnje između naše dve zemlje", navodi se u Vučićevoj objavi na Instagramu.

Vučić je naveo da su rezultati ambasadorkinog rada "ostavili trag u našim bilateralnim odnosima tokom njenog diplomatskog mandata u Srbiji".

"Osvrnuli smo se na brojne kapitalne projekte, pre svega u oblasti zelene tranzicije i održivog razvoja, što je dalo snažan zamajac našoj privredi", navodi se u objavi.

Vučić je zahvalio ambasadorki Konrad na radu i poželeo joj uspeh u nastavku diplomatske karijere.

(Beta, 21.07.2026)

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Vučić sa ambasadorkom Nemačke u oproštajnoj poseti razgovarao o saradnji i dosadašnjim rezultatima

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Vučić sa ambasadorkom Nemačke u oproštajnoj poseti razgovarao o saradnji i dosadašnjim rezultatima

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