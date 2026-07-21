Bivši ljubavnici u duelu Najduhovitiji rijaliti učesnik izbačen iz superfinala: Svaki presek sve napetiji

Porodica Asmina Durdžića ne podržava vezu Maje i Asmina, a Maja se izvinila zbog svega što je rekla tokom svađa.

Porodični sukobi i međusobne optužbe obeležili su izlazak Maje iz rijalitija, sa emotivnim izjavama Mevlide i Mustafe. Marko Janjušević Janjuš zauzeo je 10. mesto u Eliti 9. On je bio u duelu sa Milenom Kačavendom koja je iz sveg glasa vrištala od sreće kada je čula da je njen bivši partner ispao pre nje. "To bre, idemo", vikala je Milena, dok je Janjuš išao ka studiju. Podsetimo, Nenad Macanović Bebica zauzeo je 20. mesto, Sofija Janićijević 19., a Luka Vujović