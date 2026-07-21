"Brutalna demonstracija sile" Počelo rušenje vikendica Srba na obali jezera Gazivode, jake policijske snage na licu mesta: Oglasila se Kancelarija za KiM
Blic pre 25 minuta
Do sada je srušeno pet vikendica, dok je za rušenje predviđeno više od 150 objekata Vlasnici vikendica su pokrenuli pravne postupke za zaštitu svoje imovine Radnici preduzeća “Ibar-Lepenac” iz Prištine započeli su rušenje vikendica na obali jezera Gazivode.
Najavljeno je rušenje 11 objekata, koji su u vlasništvu Srba. To je novi akt bezakonja Aljbina Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za KiM. Na prilazu jezeru do mesta Čečevo, gde se vikendice nalaze, prisutne su jake snage policije, njenih pripadnika sa dugim cevima u blindiranim vozilima, kao i vatrogasci i medicinsko osoblje hitne pomoći. Bager na terenu raščišćava put kako bi