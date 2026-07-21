"Čula sam da su me se odrekli zbog Matore" Dragana Stojančević se suočila sa roditeljima nakon izlaska iz Elite: "Bilo je teško"

Blic pre 4 sati
"Čula sam da su me se odrekli zbog Matore" Dragana Stojančević se suočila sa roditeljima nakon izlaska iz Elite: "Bilo je…

Planira honorar da potroši na poklone za roditelje, kao što su plac i kvad za oca.

Tokom finala izbila je tuča između bivših rijaliti učesnica Dragana Stojančević pojavila se u superfinalu Elite 9 i pred našim kamerama govorila o odnosu sa Matorom, kao i suočavanju sa roditeljima. Ona je za ovu priliku obukla elegantnu roze haljinu. Dragana je rekla da se odlično oseća i da je presrećna što se njena sestra porodila. - Osećam se kao neka princeza u ovoj roze haljini. Utiske nisam sumirala, to ću kada izađe i Jovana. Najsrećnija sam jer sam postala
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